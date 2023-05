A sua semana dia a dia: feriado bancário no Reino Unido, contas no PSI e dívida do Benfica

O presidente dos EUA Joe Biden vai encontrar-se esta terça-feira com os líderes do Congresso norte-americano para tentar encontrar uma solução para os limites da dívida. Este tecto foi alcançado logo em janeiro, estando o país a operar com medidas extraordinárias e a secretária de Estado do Tesouro Janet Yellen já alertou que o país poderá entrar em incumprimento com as suas obrigações a 1 de junho.