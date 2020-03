Ações da empresa mais valiosa do mundo em mínimos desde IPO

As ações da Saudi Aramco, a maior empresa mundial em termos de capitalização bolsista, tocaram este domingo o valor mais baixo desde a sua entrada em bolsa, a 11 de dezembro do ano passado.

A capitalização bolsista da Saudi Aramco continua a ser, por larga margem, a maior de todo o mundo, cifrando-se nos 1,74 biliões de dólares.



A Microsoft é atualmente a única outra empresa acima do patamar do bilião de dólares, com um valor de 1,23 biliões de dólares. Ainda assim, as ações da empresa seguem acima dos 32 riais, preço a que se realizou a Oferta Pública Inicial (IPO).

As ações da petrolífera saudita tocaram os 32,45 riais durante o intraday deste domingo, penalizadas pela forte quebra nos preços do petróleo na semana passada devido à epidemia do coronavírus Covid-19. O petróleo Brent, de referência para a Europa e para Portugal, registou a maior queda semanal desde 2008