Ambiente atual “é ainda mais louco” do que a bolha das “dotcom”, diz vice-presidente da Berkshire Hathaway

Leia Também Empresa de Warren Buffett com lucro de quase 40 mil milhões de dólares até junho

O vice-presidente da Berkshire Hathaway, Charlie Munger, afirma que os mercados estão "sobrevalorizados" em algumas áreas. As declarações foram feitas numa conferência de imprensa na Austrália e avançadas pelo Australian Financial Review e, mais tarde, pela agência Bloomberg.O multimilionário de 97 anos refere, assim, que o atual ambiente é "ainda mais louco" do que o período que foi vivido durante o "boom" das dotcom, no final dos anos 90.Em Sidney, na Austrália, onde decorreu esta conferência, Munger não escapou ao tópico das criptomoedas, um tema que tem aquecido os mercados nestes últimos anos. "Quem me dera que nunca tivessem sido inventadas", indicou nesta conferência."E, mais uma vez, admiro os chineses e acho que tomaram a decisão correta, que é simplesmente bani-las", cita a Bloomberg. Neste sentido, Munger refere-se à "caçada" feita por Pequim às criptomoedas, com o Banco Popular da China (PBOC) a reafirmar em setembro que todas as transações feitas com recurso a criptomoedas são ilegais.E, sobre o respetivo país, nota que "foi tomada uma decisão errada", recusando-se a "participar em" booms" loucos, de uma forma ou de outra".