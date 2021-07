Textor continua a querer entrar no Benfica e estaria disposto a pagar 8,6 euros por ação

O empresário norte-americano John Textor terá mostrado disponibilidade para aumentar a oferta sobre 25% do capital da SAD do Benfica, avança o jornal Correio da Manhã (CM). De acordo com o matutino, no despacho do juiz Carlos Alexandre é indicado que Textor estaria disposto a pagar 8,6 euros por ação, mais 3,6 euros do que o preço oferecido na OPA chumbada pela CMVM. No total, tal representaria 50 milhões de euros por 25% do capital da SAD benfiquista.John Textor, que assinou um acordo com José António dos Santos, mais conhecido por "rei dos frangos", para adquirir 25% das ações do Benfica, já tinha avançado ao jornal Nascer do Sol que pretende atualizar a proposta de compra e que estaria disposto a adquirir as ações de outros acionistas que pretendam sair.Ao mesmo jornal, o norte-americano confessou que se encontrou pessoalmente com Luís Filipe Vieira, um dos envolvidos na operação "Cartão Vermelho".Luís Filipe Vieira apresentou esta quinta-feira, já ao final do dia, a demissão da presidência do Benfica e do conselho de administração da SAD das "águias".