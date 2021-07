BofA considera dívida sénior do NB "atrativa". Alerta para "politização" da recapitalização

O Novo Banco concluiu esta semana uma emissão de dívida sénior, captando 300 milhões de euros junto de investidores institucionais. Uma operação que é vista como "atrativa" pelo Bank of America (BofA), perante a redução do malparado e regresso aos lucros da instituição. O banco alerta, porém, para o risco de "politização" em torno do mecanismo de capitalização contingente."A emissão de dívida sénior oferece uma 'yield' atrativa para a sua maturidade curta e parece ser relativamente atrativa" em comparação com as obrigações seniores de outros bancos europeus, refere Richard Thomas, analista do BofA, numa nota enviada aos clientes a que o Negócios teve acesso.

Na base desta perspetiva positiva sobre a dívida emitida pelo Novo Banco, para cumprir os rácios de capital no âmbito do MREL, está a "recuperação e a promessa de regresso aos lucros em 2021", justifica o analista.Nesse sentido, diz, "antecipamos melhorias significativas do rating para o Novo Banco no futuro".Há, no entanto, riscos. "A politização do mecanismo de capital contingente [CCA, na sigla em inglês] é lamentável", refere Richard Thomas, frisando que isto "aumenta a incerteza durante a crise pandémica".Com esta injeção, o rácio de capital CET1 do Novo Banco ficou nos 10,9%. Mas a expectativa do BofA é que irá subir para 11,5% com a conclusão do desinvestimento em Espanha, deixando a instituição financeira "numa posição mais confortável".