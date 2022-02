Buffett diz que Apple é um dos "quatro gigantes" que impulsionam o valor da Berkshire

Warren Buffett diz que agora vê a gigante tecnológica Apple como um dos quatro pilares que impulsionam a Berkshire Hathaway, o conglomerado de empresas que montou nas últimas cinco décadas.





Na sua carta anual aos acionistas, publicada este sábado, o investidor de 91 anos listou a Apple sob o título "Nossos quatro gigantes" e disse que a empresa é a segunda mais importante depois do grupo de seguradoras Berkshire, graças ao seu diretor executivo.





"Tim Cook, o brilhante CEO da Apple, considera muito apropriadamente os utilizadores de produtos da Apple como seu primeiro amor, mas todos os outros públicos também beneficiam do toque de gestão de Tim", diz na carta.





O "Oráculo de Omaha" deixou claro que é fã da estratégia de recompra de ações de Cook, e de como ela dá ao conglomerado o aumento da apropriedade de cada dólar dos lucros da fabricante do iPhone sem que o investidor tenha que levantar um dedo.





"A Apple – nossa gigante vice-campeã, medida pelo valor de mercado no final do ano – é um tipo diferente de holding. Aqui, nossa participação é de apenas 5,55%, acima dos 5,39% do ano anterior", disse Buffett na carta. "Esse aumento soa como pequenas batatas. Mas considere que cada 0,1% dos lucros da Apple em 2021 totalizaram 100 milhões de dólares. Não gastamos fundos da Berkshire para obter o nosso acréscimo. As recompras da Apple fizeram o trabalho."





Na carta, Buffett também reconheceu o seu negócio ferroviário Burlington Northern Santa Fe (BNSF) e o segmento de energia BHE como dois outros gigantes do conglomerado, registando lucros recordes em 2021.





"BNSF, o nosso terceiro gigante, continua a ser a artéria número um do comércio americano, tornando-se um ativo indispensável para os Estados Unidos e para a Berkshire", disse Buffett. "A BHE tornou-se uma potência de serviços públicos e uma força líder em energia eólica, solar e de transmissão em grande parte dos Estados Unidos".

O lucro operacional da Berkshire aumentou 45% no quarto trimestre, graças a uma recuperação nos seus negócios de ferrovia, serviços públicos e energia do impacto da pandemia.