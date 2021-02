Buffett reduz exposição na Apple, mas investe 12,5 mil milhões no petróleo e telecomunicações

Berkshire Hathaway, adquiriu cerca de 8,6 mil milhões de dólares em ações da Verizon Communications, uma operadora de telecomunicações dos Estados Unidos, e 4,1 mil milhões de dólares em títulos da Chevron, uma petrolífera sediada na Califórnia.

Ainda assim, não é evidente se estas compras foram efetuadas por Warren Buffett ou se a decisão ficou a cabo dos gestores da Berkshire Hathaway, Todd Combs and Ted Weschler, que irão tomar conta de todos os investimentos da empresa, uma vez que Buffett não ocupará mais o cargo.Por oposição, o conglomerado do multimilionário vendeu ações que detinha na Apple, passando agora a deter 120 mil milhões de dólares em ações da empresa liderada por Tim Cook, segundo os relatórios, que mostram, ainda assim, que a fabricante de iPhones é a empresa onde a Berkshire Hathaway mais dinheiro tem investido.Para além de diminuir a exposição na Apple, a empresa abandonou ainda os seus investimentos no JPMorgan Chase, PNC Financial Services e no M&T Bank, enquanto cortou em 59% as ações que detém do banco norte-americano Wells Fargo.Até dezembro do ano passado, a Berkshire Hathaway tinha um portefólio avaliado em cerca de 270 biliões de dólares.