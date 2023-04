Certificados captam três mil milhões de poupanças das famílias em março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O dinheiro aplicado pelas famílias em produtos de poupança do Estado aumentou pelo décimo segundo mês consecutivo. Os dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta sexta-feira mostram que o conjunto dos certificados de aforro e Tesouro aumentou em 2.914 milhões de euros em março.





Ao todo, o montante aplicado pelas famílias em certificados subiu para 42.050 milhões de euros, com destaque para um aumento da procura por certificados de aforro, que têm ganho cada vez maior atratividade dada a indexação da remuneração à Euribor a três meses, que reage de forma imediata à subida das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE).

Só em certificados de aforro, o montante aplicado pelas famílias chegou aos 28.642 milhões de euros em março, mais 3,55 mil milhões do que em fevereiro.



A subida acentuada nos "stocks" de certificados de aforro tem mais que compensado a queda registada nos certificados do Tesouro há mais de um ano, mais precisamente dezassete meses. Em fevereiro, os certificados do Tesouro voltaram a captar menos poupanças, tendo o "stock" caído 634,22 milhões de euros para 13.408 milhões.