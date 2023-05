As poupanças das famílias nos bancos diminuíram em março pelo terceiro mês consecutivo, à medida que os investidores procuravam outros meios como os certificados de aforro.

"Em março de 2023, o stock de depósitos de particulares nos bancos residentes reduziu-se pelo terceiro mês consecutivo. No final do mês, totalizava 174,8 mil milhões de euros, menos três mil milhões de euros do que no final de fevereiro. No mesmo período, as subscrições líquidas de certificados de aforro aumentaram 3,5 mil milhões de euros", segundo um relatório sobre os empréstimos e depósitos dos bancos do Banco de Portugal (BdP).

Já em relação ao período homólogo a taxa também caiu pela primeira vez desde 2017. O decréscimo de 0,3% face a março de 2022 reflete o abrandamento do crescimento dos depósitos já desde novembro de 2022.Relativamente ao crédito, o montante total de empréstimos para habitação foi de 99,7 mil milhões de euros no final de março, uma queda de 100 milhões de euros face ao registado em fevereiro. "A concessão destes empréstimos desacelerou, relativamente ao mês homólogo do ano anterior, pelo oitavo mês consecutivo: a taxa de variação anual passou de 4,8% em julho de 2022 para 1,9% em março de 2023.", refere o Banco de Portugal.Além disso, o montante de empréstimos concedidos pelos bancos às empresas manteve-se em 74,6 mil milhões de euros face ao registado em fevereiro, embora tenha enfrentado a terceira queda mensal consecutiva face ao período homólogo (-1%), sendo que a redução "foi mais expressiva nas grandes empresas e nos setores da eletricidade, gás e água, do alojamento e restauração e das indústrias transformadoras", especifica o BdP.Notícia atualizada às 11h49