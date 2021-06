China insiste contra criptomoeda estrangeira e ameaça congelar carteiras no país

O Banco Popular da China reuniu-se com os principais bancos do país e com a Alipay para anunciar mais um esforço no combate às criptomoedas estrangeiras no país. Quem tiver carteiras pode vê-las congeladas.



Bloomberg João Ruas Marques 21 de Junho de 2021 às 19:08







Assine já 1€/1 mês



... O Banco Popular da China voltou a apelar aos bancos e processadores de pagamentos para que intensifiquem esforços para travar negociações com criptomoedas estrangeiras no país e ordenou mesmo que se congelassem estas carteiras.



A informação está a ser avançada pela imprensa internacional que faz referência a uma reunião entre representantes do Banco Popular da China, vários bancos públicos e a Alipay (o principal processador de pagamentos na China), a quem terão sido dadas instruções para implementar diretivas e avisos das autoridades sobre os perigos ligados às transações de criptomoedas e à especulação das mesmas, numa tentativa de fazer frente a este meio de pagamento por regular.



Durante a mesma reunião foi ainda decidido que as empresas do setor financeiro deverão investigar e identificar clientes com carteiras de criptomoedas no país, que deverão ser congeladas e canceladas.



Face a estes anúncios, o preço da bitcoin caiu cerca de 7% nas últimas 24 horas para os 32.253 dólares, mas chegou a ceder para os 31.808 dólares. Também a Ethereum está a cair, com um mergulho de 9,72% para os 1.931 dólares, e chegou a negociar nos 1.891 dólares durante a sessão.



Já em maio a região do interior da Mongólia tinha sugerido a Pequim sancionar empresas e pessoas envolvidas na negociação de criptomoedas, afirmando ser "necessário" travar a transação de bitcoin.



As medidas anunciadas pelo governo chinês fazem parte de um plano para conter a sua proliferação no país, que é o principal minerador mundial de moedas digitais, tendo já sido proibida a aceitação deste método de pagamento pelo Governo e pelo Banco Popular da China.



Face à proliferação da tecnologia no território, foi criada uma criptomoeda nacional - o yuan digital, que tem já sido distribuído pela população através de lotarias e testes piloto, mas que parece custar a pegar. Esta moeda é emitida pelo Banco Popular da China e, por isso, carece do caráter descentralizado tão apelativo e comum à restante oferta. Saber mais criptomoedas China Yuan Digital Banco Popular Chinês bitcoin

China insiste contra criptomoeda estrangeira e ameaça congelar carteiras no país









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.