Banco central da China considera ilegal a transação de criptomoedas. Bitcoin perde 4%

O banco central da China considera que todas as transações feitas com recurso a criptomoedas são ilegais. A informação consta de uma página no site do Banco Popular da China (PBOC), onde são explicadas algumas das regras sobre as transações com criptoativos.

Segundo a agência Bloomberg, o banco central chinês considera que "todas as criptomoedas", nomeadamente a bitcoin ou a ether, não poderão circular no mercado. Além disso, também não estarão permitidas transações com criptomoedas incluindo serviços disponibilizados "offshore" aos residentes na China. Assim, quem recorra a este tipo de transação estará envolvido em "atividades financeiras ilícitas", considera o PBOC.

Leia Também Pagar renda com criptomoedas? Revolut inaugura escritório em Dallas com recurso a bitcoins