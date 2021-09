CMVM avança com contraordenação por ausência de OPA à Boavista SAD

novos acionistas da Boavista SAD – Jogo Bonito e Gérard Lopez – por alegada violação da determinação de divulgação imediata de anúncio preliminar de lançamento de oferta pública de aquisição (OPA) obrigatória sobre a totalidade das ações representativas do capital, noticia esta sexta-feira o Jornal Económico Gérard Lopez, através da sociedade Jogo Bonito SARL, detém (direta e indiretamente) desde 27 de julho mais de 50% do capital da Boavista SAD, segundo apurou a CMVM, sendo que é a passagem deste limiar que obriga ao lançamento da oferta. A 30 de agosto, a CMVM determinou que o empresário espanhol Gérard Lopez teria de lançar uma OPA obrigatória sobre a Boavista SAD.

Deu assim aos visados 30 dias úteis para se pronunciarem sobre o projeto de decisão, prazo durante o qual teriam de apresentar "prova destinada a esclarecer os aspetos suscitados" ou tomar "medidas com vista a assegurar a transparência da titularidade das participações qualificadas em causa". Mas o prazo não foi cumprido. Segundo o Código de Valores Mobiliários, o incumprimento do dever de lançamento de OPA obrigatória "constitui uma contraordenação muito grave, punível com coima entre 25 mil e 5 milhões de euros".