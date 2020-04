cancelar o pagamento dos dividendos aos acionistas relativos aos exercícios de 2019 e 2020 vai permitir ao Santander ter 90.000 milhões de euros em crédito adicional, divulgou Ana Botín, presidente do banco espanhol, na assembleia de acionistas.





Apesar disso, "a decisão agora tomada permite reforçar ainda mais a capacidade de disponibilizar crédito à economia nacional na presente conjuntura. Esta decisão permite reforçar a capacidade de concessão de crédito à economia em cerca de 8 mil milhões de euros".Também o seu acionista, o grupo Santander informou na sexta-feira que a decisão deA decisão do Santander Totta de não pagar dividendos segue-se à recomendação do BCE e que o Banco de POrtugal estendeu aos bancos por si supervisionados de que os bancos não deviam pagar dividendos em 2020 e 2021.O BCP foi o primeiro a anunciar, em POrtugal, que abdicar de pagar dividendos. E a Caixa Geral de Depósitos revelou que a comissão executiva ia propor no mesmo sentido. O BPI indicou que iria manter o dividendo a pagar ao CaixaBank, que por sua vez também cancelou a remuneração acionista.