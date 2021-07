Cofina conclui compra de participação na Vasp à Impresa. Fica com 50%

A Cofina "concluiu, nesta data, a aquisição à Impresa de 111.000 ações, representativas de 16,67% do capital social da Vasp, pelo valor global de 1.050.000,00 euros", refere a empresa de media em comunicado à CMVM, finalizando assim o acordo anunciado em fevereiro passado.

Esta aquisição surge depois de no início do ano a Impresa ter anunciado um acordo para vender 33,33% da Vasp por 2,1 milhões de euros à Páginas Civilizadas, empresa do Grupo BEL, de Marco Galinha.

Contudo, a Cofina, que controlava 33,33% do capital da Vasp, tinha direito de preferência sobre esta posição. A empresa de media liderada por Paulo Fernandes, que controla o Negócios, optou pelo exercício parcial do direito de preferência.





Assim, comprou metade da posição que a Impresa tinha acordado vender a Marco Galinha, passando a controlar 50% do capital da Vasp. Os outros 50% são detidos por este último empresário, que aos 33,33% detidos através da Global Media, soma agora os 16,67% comprados à dona da SIC.

Num outro comunicado, a Impresa refere que concluiu também hoje a venda à Páginas Civilizadas de 111.000 ações, representativas de 16,67% do capital social da Vasp, por 1,05 milhões de euros.

A Impresa alienou assim 222.000 ações, representativas de 33,33% do capital social da distribuidora de publicações de media, tal como previsto.

"Esta alienação foi realizada no âmbito da concretização do Plano Estratégico para triénio 2020-2022, e do reposicionamento da atividade da Impresa, com um enfoque primordialmente nas componentes do audiovisual e do digital", refere o documento.

"O valor de alienação acordado é de 2,1 milhões de euros. Decorrente deste valor, o qual já era conhecido à data de encerramento das contas de 2020, a Impresa incorreu em perdas, tendo, em consequência, registado imparidades ainda nas contas de 2020 no montante de 208.855 euros, tal como indicado nas notas 25 e 28 do Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas em 31 de dezembro de 2020, constante do Relatório e Contas Anual de 2020", remata.