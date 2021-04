Credit Suisse sofre perda de 4 mil milhões de euros com colapso do Archegos

O colapso do "family office" de



Bill Hwang vai resultar, para já, numa perda de cerca de mais de 800 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano para o banco, de acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira. Na mesma nota, o banco adianta a saída de Brian Chin, líder do banco de investimento, e de Lara Warner, líder do departamento de risco do banco suíço. Estes dois nomes apontados à saída, juntam-se a uma lista divulgada anteriormente que inclui nomes como o de Estes dois nomes apontados à saída, juntam-se a uma lista divulgada anteriormente que inclui nomes como o de



Para já, sabe-se que Archegos Capital Management, para fazer face à esperada perda após a sua implosão, operando ainda uma série de alterações no grupo, desde despedimentos de dois executivos, corte de dividendo e suspensão da compra de ações próprias.O colapso doEric Varvel, líder da gestão de ativos, Paul Galietto, chefe do departamento de negociação de ações, assim como, pelo menos, outros cinco nomes.Para já, sabe-se que

Christian Meissner, ex-Bank of America que se juntou ao Credit Suisse em outubro, irá ficar com o lugar deixado vago por Brian Chin no próximo mês.





Urs Rohner disse que estava disponível para não receber a sua compensação de 1,5 milhões de francos suíços referente a 2020. Rohner está de saída do Credit Suisse e será substituído por António Horta Osório, que passará a exercer este cargo a partir de 1 de maio de 2011, logo no dia posterior à assembleia geral de 30 de abril onde o seu nome será submetido à aprovação dos acionistas.



Cinco meses depois de ter anunciado que iria deixar o cargo de CEO do Lloyds, Horta Osório já tinha o futuro definido. O gestor português, que começou aos 29 anos como CEO do Santander em Portugal, vai continuar na banca internacional, e embora deixe de exercer funções executivas, passa a liderar o conselho de administração de um dos bancos mais conhecidos em todo o mundo.

O banco Credit Suisse vai fazer uma amortização de 4 mil milhões de euros devido à grande exposição que tinha noO CEO do Credit Suisse, Thomas Gottstein, prometeu que vai tirar "lições sérias" com o colapso da Archegos e da Greensill Capital no mês passado, que minaram os esforços do banco em tentar recuperar de um ano de 2020 turbulento.Para além das alterações a nível do pessoal, o banco anunciou que vai cortar o seu dividendo referente ao ano passado de 29 cêntimos para 10 cêntimos por ação, assim como suspender as suas operações de compras de ações próprias - a fim de fazer subir o preço da cotação - numa tentativa de equilibrar as contas do banco.O atual "chairman"