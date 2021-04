Banca mundial arrisca multas com colapso da Archegos

Os bancos devem registar, a nível global, perdas entre 5 e 10 mil milhões de dólares com o colapso da Archegos Capital Management, segundo as estimativas dos analistas do JPMorgan Chase.

Os analistas do setor bancário do JPMorgan tinham começado por prever perdas num intervalo entre 2 e 5 mil milhões de dólares, logo após o colapso da Archegos, mas entretanto elevaram o valor depois de incluírem os números divulgados pelo Credit Suisse e Nomura e as estimativas de alavancagem do fundo.

"Embora a Archegos fosse um ‘family office’ [entidade de gestão e investimento do património de famílias com elevadas fortunas], a alavancagem aplicada parece ser a de um fundo de cobertura de risco [‘hedge fund’]", sublinha a nota de análise liderada por Kian Abouhossein.

Isso sugere 10 mil milhões de dólares em capital, com alavancagem de seis a oito vezes - em posições de 60 mil milhões a 80 mil milhões de dólares, referem os analista do JPMorgan.

"As PB específicas da Archegos são responsáveis pelas altas perdas", escreveram os analistas em referência ao acrónimo para os departamentos de "prime brokerage" [corretagem institucional], que permitiram à Archegos acumular apostas concentradas.

O JPMorgan culpou a má gestão do risco e falta de disciplina, tendo em conta o historial do fundador da Archegos, Bill Hwang (na foto), mas considera que o problema não representa um risco sistémico para o setor da banca de investimento.

O Credit Suisse foi o mais atingido por esta crise e anunciou uma despesa estimada de 4,7 mil milhões de dólares associada ao seu relacionamento com a Archegos.

O Nomura também divulgou perda potencial de 2 mil milhões de dólares, e outros bancos foram afetados. O Mizuho Financial enfrenta cerca de 90 milhões de dólares em perdas estimadas ligadas à Archegos, de acordo com uma fonte próxima do banco.

O colapso pode atrair o escrutínio regulatório e possíveis multas para os bancos envolvidos, salientaram os analistas do JPMorgan na segunda-feira, mas acrescentando que a alavancagem no setor não é excessiva.