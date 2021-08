Plano Biden quer arrecadar 28 mil milhões com impostos sobre criptomoedas

Joint Committee





on Taxation pretende ainda que as pessoas reportem todos os ganhos ou perdas que venham a ter com a transação deste tipo de ativos. O documento continua a ser negociado, mas é provável que, caso venha a ser aprovado tal como está, todos os investidores médios que usem corretoras centralizadas como a Coinbase ou a Kraken para comprar e vender criptoativos devem esperar que o IRS saiba exatamente quanto dinheiro foi gerado nas transações. Algo que difere da atual lei, em que as corretoras de criptomoedas não são obrigadas a reportar os ganhos e as perdas dos seus clientes.



Leia Também Musk volta a "dar a mão" à Bitcoin. Criptomoedas valorizam mais de 8% O documento continua a ser negociado, mas é provável que, caso venha a ser aprovado tal como está, todos os investidores médios que usem corretoras centralizadas como a Coinbase ou a Kraken para comprar e vender criptoativos devem esperar que o IRS saiba exatamente quanto dinheiro foi gerado nas transações. Algo que difere da atual lei, em que as corretoras de criptomoedas não são obrigadas a reportar os ganhos e as perdas dos seus clientes.

Leia Também Reguladores fecham porta à Binance, mas deixam brecha

O novo plano para as infraestruturas de Joe Biden, presidente dos EUA, que foi apresentado esta semana por um grupo de senadores republicanos e democratas contempla o levantamento de cerca de 28 mil milhões de dólares em impostos na próxima década, a partir de 2023, sobre atividades relacionadas com transação de criptomoedas.O pacote orçamental de 550 mil milhões de dólares, que ainda necessita de aprovação, vai obrigar as corretoras de criptomoedas a reportar informação sobre transações que envolvem ativos digitais. Aque efetue transferências de ativos digitais em nome de outra pessoa". Mas esta nova legislação deixa no ar a dúvida: inclui também mineradores ou criadores de "software"?Jerry Brito, diretor executivo da Coin Center, esclarece que este requisito vai essencialmente forçar todos os mineradores a identificar outros na rede, mas levanta outro problema: eles não têm acesso aos nomes e endereços de todas as restantes pessoas. "Não apenas é absurdo do ponto de vista técnico, como muito provavelmente tal mandato seria uma falha inconstitucional", diz através do Twitter.De qualquer das formas, o Senado espera aprovar este plano ainda esta semana. O membro do Comité Bancário do Senado, Pat Toomey, apelidou esta nova medida sobre as criptomoedas como "impraticável", acrescentando que quer sugerir uma correção à definição "excessivamente ampla" sobre o que é um corretor.A legislação em cima da mesa poderá ameaçar os ativos digitais enquanto ativos cobertos, o que significa que as corretoras terão de reportar o preço original dos ativos usados para calcular todas os ganhos e perdas dos clientes. Mas tal pode ser difícil, mesmo para as corretoras centralizadas, como a Coinbase, por exemplo. Isto porque as corretoras dificilmente irão conseguir detalhar toda esta informação no caso de grande parte dos seus clientes ter o dinheiro em carteiras digitais ou em corretoras descentralizadas que não partilham dados.