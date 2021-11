EDP Renováveis vende 12 parques eólicos em Espanha

Leia Também EDP Renováveis vende dois parques eólicos nos EUA avaliados em 608 milhões

A China Tree Gorges

mesmo após ter vendido 100 milhões de ações da elétrica portuguesa, em janeiro passado, reduzindo em 2,5% a sua participação.

por 600 milhões de euros, tendo

o presidente executivo da empresa, Miguel Stilwell d'Andrade, adiantado que a EDP planeia investir 1.500 milhões de euros no grupo Sunseap, até 2025.



Na abertura do mercado esta segunda-feira, a EDP valorizava 0,11% e a EDP Renováveis caía 0,35%.

A EDP Renováveis concordou em vender 12 parques eólicos em operação em Espanha à China Tree Gorges por 307 milhões de euros. De acordo com um comunicado enviado esta manhã à CMVM, o portfólio em causa tem uma capacidade de 181 megawatts. O acordo teve um valorO valor total da transação corresponde ao valor estimado da empresa, e traduz-se num valor empresarial de 1.7 milhões de euros por megawatt. Os parques eólicos estão sobre o esquema remuneratório regulado de Espanha a 20 anos, e a idade média do portfólio é de 12 anos."Com esta transacção, a EDP já assegurou €2,6 mil milhões de encaixes com rotação de activos, que está inserida no contexto do programa de rotação de activos de €8 mil milhões anunciado no Capital Markets Day da EDP, permitindo à EDP acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável", indica o documento.é o maior acionista da EDP, com uma participação de 19% na concessionária portuguesa,A EDP Renovaveis anunciou no início do mês que vai comprar 87% de participação na Solar Energy Co. Sunseap,