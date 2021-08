Elizabeth Warren diz que criptomoedas precisam de mais "polícias" para mitigar riscos

também numa entrevista à Bloomberg,



Gary Gensler, a escolha de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, para ser o novo homem forte da SEC (Securities and Exchange Commission, a reguladora dos mercados financeiros, à semelhança da CMVM em Portugal), disse, que queria ter mão pesada na regulação do mercado de criptoativos , de forma a conceder mais proteção para o lado do investidor.

O pacote orçamental de 550 mil milhões de dólares, que ainda necessita de aprovação, vai obrigar as corretoras de criptomoedas a reportar informação sobre transações que envolvam ativos digitais. A

Joint Committee

on Taxation pretende ainda que as pessoas reportem todos os ganhos ou perdas que venham a ter com a transação deste tipo de ativos.

Ontem,A regulação e o pagamento de impostos sobre este tipo de ativo está a ganhar força nos EUA.