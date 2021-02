Elon Musk diz que preços da bitcoin "parecem altos”

A bitcoin atingiu um novo recorde no sábado, depois de superar um bilião de dólares em valor de mercado pela primeira vez, deixando alguns dos seus maiores apoiantes em êxtase.

Num tweet, Elon Musk afirmou que os preços dabitcoin "parecem altos". O homem mais rico do mundo respondia a Peter Schiff - um criptocético e defensor do ouro - que disse que o metal precioso é melhor do que a bitcoin e o dinheiro fiduciário.

"O dinheiro são apenas dados que nos permitem evitar a inconveniência da troca direta", escreveu Musk no Twitter. "Esses dados, como todos os dados, estão sujeitos a latência e erro." Num "post" seguinte acrescentou: "dito isto, a bitcoin e a etherium parecem altas ‘lol’."

Musk afirmou anteriormente que a bitcoin é uma versão "menos burra" do dinheiro. A maior criptomoeda subiu até 3,4% no sábado, para um recorde de 57.527 dólares, antes de reduzir os ganhos para 57.040 dólares às 13h26, em Nova Iorque.

A cotação da moeda digital já subiu 56% desde o final de janeiro e mais que quadruplicou no ano passado. Durante vários anos após a sua estreia, há mais de uma década, foi negociada por apenas alguns cêntimos.

Os entusiastas das criptomoedas estão num duelo com os céticos pela narrativa dominante em torno da escalada: os primeiros veem um ativo que está a ser procurado pela sua capacidade para proteger contra riscos como a inflação, enquanto os últimos sentem uma mania precária cavalgando sobre ondas de estímulo monetário e fiscal.

Musk impulsionou a transformação da bitcoin num ativo "mainstream" quando a Tesla Inc. disse que investiu 1,5 mil milhões de dólares e estava preparada para começar a aceitar a criptomoeda como forma de pagamento pelos seus carros. De acordo com Dan Ives, da Wedbush Securities, a Tesla teve um lucro de cerca de mil milhões com essa aposta no mês passado.

"Para colocar isto em perspectiva, a Tesla está a caminho de lucrar mais com os seus investimentos em bitcoin do que com a venda dos seus carros EV em todo o ano de 2020", escreveu Ives numa nota aos investidores no sábado.