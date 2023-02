EUA anunciam novas tarifas em mais de 100 matérias-primas russas

Leia Também Sanções à Rússia chegam ao alumínio

Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra os metais russos e o setor mineiro do país, que vai aumentar significativamente o custo de importação do alumínio da Rússia. A administração de Joe Biden adiantou ainda que vai subir as tarifas em mais de 100 metais, minerais e produtos químicos russos no valor de 2.8 mil milhões de dólares.As medidas vão "aumentar de forma significativa os custos do alumínio russo que entre no mercado norte-americano", acrescenta a nota da Casa Branca sem adiantar mais detalhes.No início do mês, a Bloomberg avançou que os EUA estavam a preparar-se para impor uma tarifa de 200% sobre o alumínio produzido na Rússia, citando fontes próximas do processo.A notícia não surpreendeu uma vez que em dezembro tinha sido referido que a administração de Joe Biden estava a ponderar aplicar um boicote total ao alumínio russo, em resposta à escalada militar da Rússia na Ucrânia.

Além de estas tarifas funcionarem como uma pressão adicional sobre a Rússia, pelo facto de manter as hostilidades na Ucrânia, são também uma forma de os Estados Unidos “castigarem” Moscovo pelo facto de praticar “dumping” – uma forma de concorrência desleal, uma vez que os produtos são vendidos a um preço abaixo do seu custo real – ao alumínio norte-americano, prejudicando as empresas do país. Ou seja, estas taxas alfandegárias funcionam também como tarifas “anti-dumping”.





Leia Também EUA ponderam boicote total ao alumínio russo. Preços disparam

A Rússia é o segundo maior produtor mundial de alumínio e as compras norte-americanas deste metal de base rondam os 10% das importações totais dos EUA.