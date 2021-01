Executivos da Blackberry vendem ações inflacionadas no meio de rally do Reddit

Três executivos da BlackBerry, incluindo o responsável pelas finanças da empresa, venderam 1,7 milhões de dólares em ações da empresa de tecnologia e telecomunicações na qual trabalham, aproveitando o disparar nas ações que foi proporcionado por uma ação concertada no Reddit.





A Blackberry é uma das empresas nas quais um conjunto de investidores amadores, que se organizaram na rede social Reddit, decidiram investir em massa, proporcionando uma subida a pique nas ações. O mesmo aconteceu com as empresas GameStop e AMC Entertainment, por exemplo.





No caso dos executivos da BlackBerry, estes decidiram vender as suas ações quando estas estavam a cotar entre os 12,63 dólares e os 13,01 dólares, cerca do dobro do preço que valiam uma semana antes. O responsável pelas finanças da empresa, Steve Rai, vendeu quase 33.000 ações, ou seja, todas as que detinha. Desta forma, recebeu cerca de 400.000 dólares.





O responsável de marketing teve um ganho superior, de 991.455 dólares, resultante da venda de 78.500 ações. Um diretor, Billy Ho, angariou 259.000 dólares.





Estes dados que foram revelados através de um documento regulatório entretanto publicado pelo regulador dos mercados norte-americano, que data de 21 de janeiro e citado pela Reuters.





As ações desta cotada já chegaram a tocar nos 28,77 dólares, para voltarem a descer aos 14,65 dólares nesta quinta-feira.