Musk e Reddit despertam corrida frenética à bitcoin. Procura origina suspensão de casas de troca

Leia Também Institucionais investem em bitcoin para diversificar carteira

Leia Também Bitcoin já não é só coisa de miúdos

#Binance will be suspending withdrawals temporarily in order to address a large increase in requests from new unique users.



Rest assured funds are #SAFU and we apologize for any inconvenience caused.



Updates to follow. — Binance (@binance) January 29, 2021

"Todos os nossos sistemas estão sob pressão", disse o CEO da Binance, Changpeng Zhao, citado pela Bloomberg. Acrescentou que "o sistema não conseguia gerar novos pedidos de compra com rapidez suficiente para corresponder aos novos utilizadores que chegavam".



Os entusiastas e investidores de criptomoedas estão a tentar ler nas entrelinhas os "tweets" de Elon Musk, dando aso a este tipo de variações. A doge coin foi uma moeda digital originalmente criada como uma espécie de "meme" na internet. Mas hoje tem uma capitalização de mercado de quase 6,5 mil milhões de dólares.

Os dias têm sido agitados nos mercados. Com a luta entre investidores amadores e fundos de investimento ainda em cena, com a GameStop e a AMC como protagonistas , as redes sociais, com uma mãozinha de Elon Musk, líder da Tesla, foram novamente palco para uma nova corrida, desta feita ao mundo das criptomoedas.A bitcoin, a maior das criptomoedas, ganha agora 15% para acima dos 38 dólares por unidade. Só nas últimas 24 horas foram transacionados 108 mil milhões de bitcoins em todo o mundo, de acordo com o Coin Market Cap. E novamente a rede social Reddit pode esta por detrás desta corrida frenética. É que no fórum Satoshi Street Bets, uma versão do Wall Street Bets mas dedicado às criptomoedas, esteve a ser combinado um "ataque" em "manada" à bitcoin.No entanto, desta vez, Elon Musk poderá ter dado uma ajuda fundamental para que o preço da criptomoeda tivesse disparado. O líder da Tesla e também da Space X, alterou a sua biografia na rede social Twitter para o "hastag" Bitcoin.Já não é a primeira vez que Musk recorre a esta rede social para mostrar o seu interesse por este mundo das criptomoedas no geral, e não apenas da bitcoin. Também hoje, o entusiasta deu aso a um aumento na procura por uma outra criptomoeda: a doge coin.Esta moeda digital, criada em dezembro de 2013, tem como imagem de marca um cão japonês da raça Shibu Inus. E já hoje, Musk usou novamente o Twitter para partilhar uma foto de uma capa da Vogue, com um cão, logo depois de ter mudado a sua biografia.Os entusiastas entenderam que este seria um sinal para comprar doge coin e assim o fizeram. Num só dia, a doge coin valoriza 300% para os 0,05 dólares por unidade, num dia em que foram transacionados já 31 mil milhões de dólares com esta moeda.Já na noite anterior, também no fórum Satoshi Street Bets, tinha sido orquestrada uma compra em larga escala desta criptomoeda, que originou um aumento de 77% no seu valor.Dada a procura nestas últimas 24 horas, a Binance, a maior cada de troca de criptomoedas do mundo, teve de suspender os seus serviços por algumas horas na manhã desta sexta-feira.