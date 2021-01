A história e o protagonista por detrás do “ataque” do Reddit à GameStop

Em setembro do ano passado, o utilizador do Reddit "DeepFucckingValue" levantava a ponta do véu daquele que viria a ser o "ataque" mais famoso de investidores amadores a vários fundos de investimento.



O investidor chegava-se à frente com um investimento de cerca de 50 mil dólares na GameStop (GME), numa altura em que a empresa estava a encerrar quase 500 das 6.000 lojas de video-jogos espalhadas por todo o mundo, devido à crise. E fez questão de tornar esta manobra pública através de uma publicação no fórum WallStreetBets, no Reddit.





Na altura, a publicação foi vista com maus olhos por parte dos companheiros do fórum. Um dos principais comentários que surge a esta publicação é do utilizador "Greenwalnut3" que, num tom crítico, deseja boa sorte ao investidor para se "livrar das ações", dando a entender que o investimento tinha sido mau. Há dois dias, antes do preço da GameStop começar a cair, o portefólio de "DeepFucckingValue" era de cerca de 50 milhões de dólares.









A partir desta publicação, o investidor amador fazia uma publicação com uma periodicidade quase mensal neste grupo, com um tom jocoso, em que dizia apenas "YOLO GME", expressão que significa "You Only Live Once" ("Tu Só Vives Uma Vez", em português). Mas nenhum dos seus companheiros parecia estar a perceber bem porque é que este utilizador estava tão entusiasmado com uma empresa com tão pouca capitalização.





Entretanto, as apostas contra a empresa continuavam a ganhar força, e no final do ano passado, a expectativa sobre a sua queda em bolsa era tão grande que o peso do "shortselling" na cotada era de cerca de 140%. O que significa que a cada ação a favor da GameStop, havia 1,4 ações a apostar na queda.



"Shortar" uma posição implica pedir emprestado ações a alguém que as detenha, pagando juros, para apostar contra essas ações. Significa, então, que não existem novas ações a circular e não é possível que o "short selling" seja superior a 100%. Mas a liberalização do mercado fez com que este conceito de emprestar ações deixasse de ser necessário. As pessoas "shortam" sem ser necessária qualquer contraparte. É o chamado "naked short".



O que é certo é que as ações da GameStore valiam 3,25 dólares em abril do ano passado. Na quinta-feira, chegaram a valer 483 dólares, o que representa uma subida de 14.853%. Agora, é já a segunda empresa mais valiosa do índice Russell 2000, que agrupa empresas de menor dimensão nos EUA, estando avaliada em mais de 16 mil milhões de dólares.









O utilizador "DeepFucckingValue", que começou toda esta aventura, está a ser visto quase como um herói no Reddit, por ter acreditado numa empresa em que mais ninguém acreditou. Até Michael Burry, o investidor retratado no filme A Grande Aposta ("The Big Short") pelo ator Christian Bale, entrou na GameStop depois do utilizador do Reddit.





As histórias de personalidades famosas que também aderiram a esta euforia da GameStop são muitas. Um outro exemplo é o filho de 11 anos de Mark Cuban, dono da equipa de basquetebol Dallas Mavericks e um dos investidores do programa "Shark Tank". Através do seu Twitter, Cuban diz que "até o meu filho de 11 anos fez dinheiro" com a GameStop.





I got to say I LOVE LOVE what is going on with #wallstreetbets. All of those years of High Frequency Traders front running retail traders,now speed and density of information and retail trading is giving the little guy an edge. Even my 11 yr old traded w them and made $ — Mark Cuban (@mcuban) January 28, 2021