Robinhood obrigada a pagar multa recorde de 70 milhões por falhas na supervisão

Deste montante total que a empresa terá de pagar, 57 milhões de dólares dizem respeito à multa à FINRA propriamente dita, sendo que os restantes cerca de 13 milhões de dólares serão em indemnizações aos clientes lesados, de acordo com o



Autoridade Regulatória da Indústria Financeira nos Estados Unidos - e indemnizações aos clientes que terão ficado lesados. É a maior penalização de sempre ordenada pelo regulador norte-americano.Deste montante total que a empresa terá de pagar, 57 milhões de dólares dizem respeito à multa à FINRA propriamente dita, sendo que os restantes cerca de 13 milhões de dólares serão em indemnizações aos clientes lesados, de acordo com o comunicado do regulador. "

Leia Também Exército de pequenos investidores catapulta GameStop para índice de maiores capitalizações

Virgin Galactic.





A Robinhood, uma corretora que atingiu o seu auge com a pandemia, terá de pagar cerca de 70 milhões de dólares, entre uma multa à FINRA - aEsta medida serve como uma mensagem clara: todas as empresas que são escrutinadas pela FINRA, independentemente de seu tamanho ou modelo de negócios, devem cumprir as regras que regem o setor de corretagem, regras que são criadas para proteger os investidores e a integridade de nossos mercados", diz Jessica Hopper, vice-presidente executiva e chefe do Departamento de Execução da FINRA, na mesma nota.Acrescenta que "a conformidade com essas regras não é opcional e não pode ser sacrificado em prol da inovação ou da vontade de 'quebrar as coisas' e consertá-las mais tarde. A multa imposta neste caso, a mais alta já cobrada pela FINRA, reflete a gravidade das violações da Robinhood, incluindo a descoberta da FINRA de que a Robinhood deu informações falsas a milhões dos seus clientes".A empresa conquistou milhões de novos clientes e atraiu mais escrutínio este ano, tendo estado também presente numa muitos investidores abriram conta na Robinhood para comprar e vender as chamadas "ações meme", como a GameStop, mas também a AMC Entertainment ou a