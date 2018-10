Garrafa de whisky leiloada por recorde de 1,1 milhões de dólares

Uma garrafa de whisky Macallan Valerio Adami de 1926 foi arrebatada esta quarta-feira em leilão por um valor recorde: 1,1 milhões de dólares, quase um milhão de euros.





A licitação foi feita por telefone por um coleccionador privado asiático. A garrafa, uma das doze equivalentes que datam de 1986 e cujo rótulo é assinado pelo artista italiano Adami, foi levada a disputar em Edimburgo pelo leiloeiro Bonhams.



Não se sabe quantas destas garrafas ainda existem, dado que se conjectura que uma tenha sido destruída num terramoto no Japão em 2011 e se pensa que outra já tenha sido aberta e bebida.



De acordo com um especialista em whisky da Bonhams consultado pela Reuters, Martin Green, a bebida leiloada será provavelmente armazenada e não consumida, uma vez que se trata de um item de colecção.

Os preços de whisky têm aumentado a nível global nos últimos anos, sustentados pela crescente procura de garrafas raras de origem escocesa, como as Dalmore e Port Ellen, ou as japonesas Karuizawa and Yamazaki. Este produto valorizou 140% nos últimos cinco anos, de acordo com o índice Vintage 50 compilado pela Rare Whisky 101.