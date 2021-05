Horta Osório chega a "chairman" do Credit Suisse. Uma vida ligada à banca

Com a compra do Totta e do Crédito Predial à Caixa Geral de Depósitos, no desfecho do processo de venda do grupo financeiro de António Champalimaud, António Horta Osório é nomeado presidente executivo dos quatro bancos, em 2000, depois fundidos no Banco Santander Totta. O gestor português ficou na liderança da instituição financeira durante seis anos. Londres seria o próximo destino.