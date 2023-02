Igreja mórmon paga 5 milhões de dólares à SEC por falta de transparência

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como mórmon, e o seu braço de investimento, a Ensign Peak Advisers, acordaram o pagamento de cinco milhões de dólares (4,68 milhões de euros ao câmbio atual) à Securities and Exchange Commision (SEC), o regulador dos mercados nos EUA, noticia esta terça-feira a Bloomberg.O acordo prevê que a Igreja pague um milhão de dólares e a Ensign Peak os restantes quatro milhões."Alegamos que o gestor de investimentos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com o conhecimento da Igreja, deu-se a grandes esforços para evitar revelar os investimentos da Igreja, privando a SEC e os investidores de informação correta ao mercado", refere, em comunicado, Gurbir Grewal, responsável da SEC.A igreja mórmon e a Ensign Peak não admitiram nem negaram as alegações do regulador. O The Wall Street Journal tinha avançado este mês que a igreja estava sob investigação da SEC.Em dezembro, a Ensign Peak revelou que geria 44 mil milhões de dólares (cerca de 41,2 mil milhões de euros), com os maiores investimentos a serem em participações na Apple e Microsoft.A Igreja disse ter receio de que a revelação dos seus ativos, tendo em conta a sua dimensão, teria consequências negativas, refere a SEC. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias devem dar à Igreja 10% dos seus rendimentos.