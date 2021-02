Impeachment de Trump e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

Segundo impeachment de Trump arranca no Senado

O "impeachment 2.0" de Donald Trump arranca no Senado dos Estados Unidos da América. O inédito processo - o primeiro que visa um presidente que já abandonou o cargo e a primeira vez que um presidente é alvo de dois processos de destituição - tem por base o papel do ex-presidente dos EUA no ataque ao Capitólio a 6 de janeiro. Os democratas consideram que Trump incitou os seus apoiantes a invadirem o edifício que alberga a Câmara dos Representantes e o Senado.