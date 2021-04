Investidor que começou corrida à GameStop tem carteira de 40 milhões na empresa

O investidor, que faz vídeos para o Youtube a explicar os seus investimentos e a dar conselhos a outros que o queiram seguir, era um agente de corretagem autorizado pela FINRA (





Leia Também Keith Gill, protagonista do "ataque" do Reddit, deixou de ter licença de corretagem de bolsa Financial Industry Regulatory Authority), o regulador das corretoras nos Estados Unidos, na corretora MML Investors Services LLC, uma empresa da MassMutual, uma seguradora norte-americana. Mas deixou de o ser em janeiro deste ano. Desde junho de 2019 que detém uma posição na GameStop, a retalhista de videojogos que ficou conhecida este ano, graças a este "ataque" coordenado no Reddit. O caso ganhou dimensões tais que o comité dos serviços financeiros da Câmara dos Representantes chamou os protagonistas desta história, onde se incluem Keith Gill, "hedge funds", a corretora Robinhood e outros intervenientes, para tentar perceber se houve ou não manipulação de preços e de que forma agiram todos os atores desta história.Agora, se este print que partilha na rede social for verdadeiro, significa que o investidores poderá ter uma posição positiva de 25,2 milhões de dólares, o que representa uma valorização de 938% face ao seu investimento total na empresa, que foi aumentando ao longo do tempo.

Keith Gill, o investidor que ficou conhecido pela corrida frenética às ações da GameStop, no início deste ano, mostrou um print na rede social Reddit, onde assina com o nickname "DeepFuckingValue", em que consta uma posição de quase 40 milhões de dólares em ações, opções e dinheiro.Segundo esta publicação no grupo Wall Street Bets, onde quase 10 milhões de utilizadores organizam os seus investimentos em bolsa, Gill tem uma posição global de 39,8 milhões de dólares entre ações, opções e dinheiro que entretanto levantou (11,9 milhões).