Keith Gill, protagonista do "ataque" do Reddit, deixou de ter licença de corretagem de bolsa

Financial Industry Regulatory Authority), o regulador das corretoras nos Estados Unidos, de acordo com os seus documentos partilhados no final do mês passado.









MML Investors Services LLC, uma empresa da MassMutual, uma seguradora norte-americana. Segundo o regulador, deixou de estar registado a partir do dia 26 de fevereiro deste ano, depois de ter sido protagonista de uma subida de cerca de 1.000% das ações da GameStop no mês de janeiro e inícios de fevereiro, graças ao "ataque" concertado de vários investidores no retalho contra fundos de investimento que estavam a apostar na quedas dessas mesmas ações.



Recentemente,



Segundo o regulador, deixou de estar registado a partir do dia 26 de fevereiro deste ano, depois de ter sido protagonista de uma subida de cerca de 1.000% das ações da GameStop no mês de janeiro e inícios de fevereiro, graças ao "ataque" concertado de vários investidores no retalho contra fundos de investimento que estavam a apostar na quedas dessas mesmas ações.Recentemente, Gill foi ouvido no Congresso norte-americano , numa audição que juntou "hedge funds", a corretora Robinhood e outros intervenientes, tentava-se perceber se houve ou não manipulação de preços e de que forma agiram todos os atores desta história.

Keith Gill, o investidor que esteve por trás do "ataque" combinado por milhões de investidores amadores em todo o mundo através da rede social Reddit à GameStop, já não é um agente de corretagem autorizado pela FINRA (O investidor, que no Youtube ganhou notoriedade enquanto "Roaring Kitty" e no Reddit era conhecido por "DeepFukkingValue", fazia parte da equipa da corretora

Em setembro do ano passado, o investidor chegava-se à frente com um investimento de cerca de 50 mil dólares na GameStop (GME), numa altura em que a empresa estava a encerrar quase 500 das 6.000 lojas de video-jogos espalhadas por todo o mundo, devido à crise. E fez questão de tornar esta manobra pública através de uma publicação no fórum WallStreetBets, no Reddit.





Na altura, a publicação foi vista com maus olhos por parte dos companheiros do fórum. Um dos principais comentários que surge a esta publicação é do utilizador "Greenwalnut3" que, num tom crítico, deseja boa sorte ao investidor para se "livrar das ações", dando a entender que o investimento tinha sido mau. O que é certo é que, este investimento entretanto reforçado, chegou a valer 50 milhões de dólares, no pico das ações da empresa.