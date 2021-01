Investidores em bitcoin podem perder tudo, alerta governador do banco central da Irlanda

Os investidores em bitcoins têm de estar preparados para "perder todo o seu dinheiro", disse Gabriel Makhlouf, membro do conselho de governadores do Banco Central Europeu, no mais recente aviso de um banco central sobre a criptomoeda.

"Pessoalmente, não sei por que as pessoas investem neste tipo de ativos, mas vêem-nos claramente como ativos", disse Makhlouf, que também é governador do banco central da Irlanda, à Bloomberg TV na sexta-feira. "O nosso papel é garantir que os consumidores sejam protegidos."

Os comentários de Makhlouf ecoam o ceticismo dos líderes do BCE. A criptomoeda é um "ativo altamente especulativo", disse a presidente Christine Lagarde este mês. Os preços da bitcoin mais do que duplicaram desde novembro e ultrapassaram 40.000 dólares no início deste mês. A enorme volatilidade tem sido dominante, com quatro oscilações diárias de mais de 5% nos últimos nove dias.

Na sexta-feira, a bitcoin subiu acima de 35.000 dólares, com os corretores a atribuírem o movimento a Elon Musk, que mencionou a criptomoeda na sua conta no Twitter.

Ainda assim, Makhlouf não vê "problemas de estabilidade financeira que decorram apenas da bitcoin".

"Preocupo-me mais que os consumidores façam as escolhas certas", disse.