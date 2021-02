Até a Morgan Stanley já equaciona comprar bitcoins

A Counterpoint Global, unidade do Morgan Stanley Investment

Management, está a equacionar se a criptomoeda que tem disparado de valor é uma opção viável para os seus investidores, de acordo com fontes ligadas ao processo, que pediram à Bloomberg o anonimato. A Morgan Stanley recusou fazer comentários. Mas a Bloomberg admite que essa análise até pode levar a entidade a optar por não investir em bitcoins.



Fazer esses investimentos obriga, ainda assim, a aprovação por parte da firma e dos reguladores.



Alan Howard e Paul Tudor Jones, as criptomoedas abriram caminho junto de investidores institucionais, aliás como o Negócios deu conta . Também a a Mastercard e o Bank of New Yorlk Mellon facilitaram o uso desta divisa.