Irão bane mineração de criptomoedas

O Governo iraniano decidiu banir a mineração de criptomoedas no país durante um período de quatro meses. Segundo o presidente Hassan Rouhani, a atividade está a causar cortes de energia por todo o país.





A partir de agora, quem minerar criptomoeda naquele país "estará a fazer um trabalho ilegal. Mesmo aqueles que estavam autorizados não estão mais até que deixemos este problema para trás", terá dito o presidente iraniano Hassan Rouhani, citado pelo Financial Times.





Os cortes de energia têm acontecido sobretudo nas últimas semanas e são causados, segundo o presidente, pela mineração de criptomoedas já que "toda a gente está a encontrar um canto para minerar bitcoin e outras criptomoedas". O consumo de eletricidade terá mesmo aumentado 20% ao longo do ano de 2020, embora não seja claro qual o peso atribuído a esta atividade.





Os analistas duvidam que a mineração de bitcoin seja a verdadeira culpada pelos cortes de energia e estimam que todo o tipo de operações de mineração (incluindo as ilegais) consumam apenas 10% da produção energética do país. A explicação alternativa é a seca severa que está a atingir o país.





A procura por este tipo de moeda terá aumentado no Irão às custas de uma inflação anual de 46,9%.





O país é um centro de investimento estrangeiro para a mineração de criptomoedas graças aos incentivos ao consumo de energia estabelecidos pelo Governo e estima-se que uma operação chinesa no sul do Irão seja a maior do país. Estão ainda habilitadas a minerar no país empresas com origem na Turquia, Polónia e Turquia.