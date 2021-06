Dinamarca quer atualizar código fiscal centenário para taxar transações com criptomoedas

Leia Também El Salvador arrisca tornar-se o primeiro país a aceitar a bitcoin

Após concluir que, entre 2015 e 2019, das 16 mil transações entre pessoas e empresas feitas com criptomoedas mais de dois terços não foram acompanhadas das devidas declarações de impostos, a Dinamarca quer apertar o cerco e evitar possíveis cenários de fuga aos impostos.Para isso, o ministro da Fiscalidade na Dinamarca, Morten Bodskov, detalhou que o atual código fiscal do país, que completa 100 anos em 2022, vai ser atualizado para responder aos desafios das criptomoedas.Assim, a Dinamarca pretende começar a identificar quais os desafios específicos que as criptomoedas trazem às autoridades e, a partir dessas conclusões, fazer mudanças na legislação. Citado pela Bloomberg, o ministro referiu que o grande objetivo destas alterações passa por "ser vigilante e garantir que a regras estão atualizadas e limitam a possibilidade de erros ou fraude".Em fevereiro deste ano, a agência dinamarquesa para os assuntos fiscais anunciou que tinha recolhido um montante de cerca de 4 milhões de euros de investidores na área das criptomoedas e denunciado 48 pessoas, sob suspeita de terem infringido o código fiscal do país.