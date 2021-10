EDP planeia investir mais de 15 mil milhões no Reino Unido até 2030

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Estes planos de investimento reforçam o nosso compromisso com o Reino Unido - um mercado estratégico para o crescimento do grupo", afirma o presidente da EDP, Miguel Stilwell d’Andrade, na véspera do UK Global Investment Summit, no qual participará amanhã, em Londres.

a entrada no mercado "onshore" do Reino Unido com um portfólio de 544 megawatt de energia eólica e solar "onshore".





A EDP - Energias de Portugal planeia investir um total de 15,2 mil milhões de euros até 2030 em projetos de energia eólica no Reino Unido, anunciou a empresa através de comunicado.Parte deste montante diz respeito a 780 milhões de euros que serão ainda investidos n

Está ainda previsto um investimento adicional de 2,6 mil milhões de euros em Moray West durante os próximos 3 a 4 anos. Além disso, existe a meta mínima de alcançar 3,9 gigawatt no leilão de eólico "offshore" Scotwind, equivalente a um investimento de até 11,9 mil milhões de euros.



No total, o plano de investimento da EDP no país alcançará, assim, até 15,2 mil milhões de euros ao longo dos próximos anos.



Este investimento é adicional ao já realizado pela Ocean Winds, joint venture detida a 50/50 pela EDPR e pela ENGIE, nos projetos eólicos offshore de Moray East e Moray West, que já ascende a 3,1 mil milhões de euros.