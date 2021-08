Lisboa acompanha Europa na linha de água. Dividendo extra da Galp não convence

A reagir também a anúncios feitos segunda-feira à noite estão os CTT, que ganham 0,11% para 4,51 euros.



No papel, a tendência é mista com a Navigator a perder 0,2% para 3,07 euros. Já a Altri lidera os ganhos no índice, com uma subida de 0,91% para 5,53 euros e a Semapa avança 0,17% para 11,98 euros. A petrolífera anunciou esta segunda-feira após o fecho do mercado que vai distribuir, de forma antecipada, um dividendo intercalar de 25 cêntimos por ação a cada detentor de títulos a partir do próximo dia 16 de setembro.A reagir também a anúncios feitos segunda-feira à noite estão os CTT, que ganham 0,11% para 4,51 euros. A operadora postal fechou a compra da NewSpring Services, por sete milhões de euros , e antecipa que a a tecnológica vá contribuir para a gestão de processos de backoffice e de contact center, diminuindo a dependência dos CTT face a parcerias externas.No papel, a tendência é mista com a Navigator a perder 0,2% para 3,07 euros. Já a Altri lidera os ganhos no índice, com uma subida de 0,91% para 5,53 euros e a Semapa avança 0,17% para 11,98 euros.

A bolsa de Lisboa abriu a sessão em ligeira baixa, em linha com as principais praças europeias. O retalho lidera as perdas, enquanto o BCP mantém a tendência negativa dos últimos dias. A Galp Energia também segue em baixa, no rescaldo do anúncio da antecipação da distribuição de lucros relativos a este ano.O PSI-20 abriu a perder 0,08% para 5.336,29 pontos, com a Sonae a recuar 0,49% para 0,92 euros por ação e a Jerónimo Martins a perder 0,47% para 17,93 euros por ação. As cotadas do retalho negoceiam em baixa num dia cheio para os dados económicos que permitirão perceber a saúde da economia (nomeadamente do consumo) no país.Entre os restantes pesos-pesados, o BCP cede 0,08% para 0,1278 euros por ação. Na energia, a REN desliza 0,2% para 2,46 euros e a Galp Energia perde 0,14% para 8,62 euros.A EDP segue inalterada nos 4,61 euros e a EDP Renováveis ganha 0,2% para 21,52 euros.O PSI-20 segue assim na linha de água na última sessão do mês que será focada, a nível europeu, numa série de dados estatísticos sobre a economia, incluindo da inflação. O Stoxx 600 desliza 0,09% e o francês CAC 40 perde 0,02%, enquanto o alemão DAX avança 0,4%.

Esta manhã os investidores tiveram também já acesso aos dados sobre a economia da China, que sinaliza um abrandamento. O crescimento do índice dos gestores de compras (PMI), a referência para a indústria manufatureira da China, desacelerou, em agosto, para 50,1 pontos, face aos 50,4 registados em julho. Quando se encontra acima dos 50 pontos, o PMI sugere uma expansão do setor; já abaixo dessa barreira está implícita uma contração da atividade.