Mais de duas décadas depois, Nvidia supera Amazon no valor em bolsa

A Amazon, que revelou contas a 1 de fevereiro, lucrou 30.425 milhões de dólares no ano passado , valor que compara com prejuízos de 2.722 milhões em 2022.

A Nvidia superou esta segunda-feira o valor em bolsa da Amazon, ao atingir os 1,83 biliões de dólares.As ações da fabricante de semicondutores valorizam 2,55% para 739,73 dólares, enquanto as da gigante de "e-commerce" deslizam 0,67% para 173,28 dólares, conferindo à Amazon uma capitalização bolsista de 1,8 biliões de dólares.A Nvidia não valia mais do que a Amazon desde 2002, quando a capitalização bolsista de qualquer uma das cotadas era inferior a 6 mil milhões de dólares.Com esta subida em bolsa, a Nvidia torna-se a quarta empresa norte-americana mais valiosa, logo abaixo da Alphabet, que tem uma capitalização bolsista de 1,85 biliões de dólares. No topo da lista está a Microsoft, a valer 3,11 biliões de dólares - fasquia que superou a 24 de janeiro As ações da Nvidia têm sido impulsionadas pelo otimismo em torna da inteligência artificial. Depois de em 2023 ter valorizado mais de 200%, a fabricante de "chips" acumula uma subida de mais de 48% desde o início deste ano.A empresa será a última das gigantes tecnológicas a apresentar as contas do último trimestre, com os resultados previstos para 21 de fevereiro.