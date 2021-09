Novos certificados pagam menos mas batem depósitos e CA

Os novos certificados remuneram os investidores com uma taxa de juro média anual de 1%, abaixo dos anteriores 1,39%. Apesar do corte na remuneração, continuam ser mais competitivos que outros produtos com taxa garantida.

