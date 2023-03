O que muda nos Planos Poupança-Reforma

Com o objetivo de mitigar o impacto da subida da inflação no rendimento das famílias, o Governo adotou uma nova medida em outubro de 2022, que está agora em vigor até dezembro de 2023 e que tem como objetivo facilitar o resgate dos PPR. A nova medida permite o resgate antecipado pelos participantes dos planos, com dois limites.No entanto, nas últimas semanas surgiu uma outra nova medida que diz respeito ao pagamento da prestação do crédito da habitação permanente.Saiba mais no "Explicador: Planos Poupança-Reforma".