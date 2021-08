Pagar o ginásio com criptomoedas? Vai ser possível em Coimbra

A partir de setembro deste ano vai ser possível pagar a mensalidade do ginásio com criptomoedas caso seja cliente do Coimbra Functional Fitness, que se junta a uma lista de mais de 100 empresas que já aceitam este tipo de moeda digital como forma de pagamento, em Portugal Continental.

De acordo com o site Coinmap.org, feito pela Coin Flip (a maior operadora de multibancos de bitcoin dos EUA) existem mais de uma centena de empresas portuguesas a aceitarem pagamento através desta criptomoeda, tendo este número subido mais cerca do dobro face ao final de 2018, quando haviam 58 empresas.













Comprar enchidos feitos em Évora, beber um café em Rio Maior, fazer um projeto para uma casa em Lisboa ou passear pela Ecopista do Dão de bicicleta. Estes são alguns dos outros serviços que podem ser comprados em Portugal através de bitcoins. A bitcoin voltou a superar a barreira dos 50.000 dólares por unidade, um patamar que já não pisava desde meados de maio deste ano. Depois de três meses a negociar em níveis inferiores, esta moeda digital dá o mote para que todo o mercado deste tipo de ativo recupere. Esta que é a maior criptomoeda do mundo está a subir quase 4% durante a sessão asiática, com outros "tokens" como a ether ou a cardano a registarem fortes subidas. A recuperação das moedas digitais voltou a animar os entusiastas com as projeções a longo prazo a apontarem para uma subida até à casa dos 100.000 dólares por unidade, um valor bastante superior ao máximo históricos atingido pela criptomoeda a meio de abril deste ano nos 65.000 dólares.

Atualmente, é no distrito de Lisboa que existem mais casas a aceitar bitcoin (45), com o distrito do Porto (14) a seguir-se na tabela. O distrito de Faro (12) completa o pódio com mais empresas a aceitarem bitcoin e segue-se-lhe Leiria (9).