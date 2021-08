Mercado das criptomoedas volta a valer 2 biliões

O mercado total de criptomoedas atingiu novamente os 2 biliões de dólares, com as novas subidas da bitcoin, mas também da cardano, XRP e dogecoin, noticia a Bloomberg, citando a CoinGecko.



No sábado, o mercado das criptos atingiu os 2,06 biliões de dólares, segundo a CoinGecko, que segue mais de 8.800 moedas virtuais.



A bitcoin atingiu os 48.152 dólares, o nível mais elevado desde 16 de maio. Mas não foi apenas a mais conhecida moeda virtual a levar o setor aos 2 biliões.



Mão firme da China tornou mais rentável minerar bitcoin Leia Também