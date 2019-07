Prospetos de bolsa vão ser mais simples e com exigências mais leves

Não é qualquer pessoa que consegue ler um prospeto de uma operação de bolsa, seja uma emissão de títulos ou uma oferta. Mas, essa tarefa poderá passar a ser mais simples a partir de hoje. De acordo com o novo regulamento do prospeto, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), estes documentos vão passar a ter limites de páginas para a divulgação de várias informações e os fatores de risco deverão ser limitados aos que realmente tenham impacto numa decisão informada do investidor.





Entra esta segunda-feira em vigor um novo regulamento para a divulgação do prospeto, na sequencia da entrada em vigor de um regulamento europeu. Segundo um comunicado divulgado pelo regulador, "o regulamento do prospeto passa a ser aplicável, a partir de 21 de julho, em todas as suas disposições, o que significa que qualquer matéria respeitante a prospetos de ofertas de valores mobiliários ao público e/ou da sua admissão à negociação em mercado regulamentado são regidos diretamente por aquele, com exceção das matérias que permanecem no âmbito do direito nacional, como a concretização do regime da responsabilidade pelo prospeto ou as vicissitudes associadas à oferta".