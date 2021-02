Reddit leva prata a máximos de oito anos com fundo Citadel no "olho do furacão"

BlackRock, a iShares Silver Trust, a maior corretora do mundo de prata, na sexta-feira da semana passada foram transacionados 944 milhões de dólares em torno deste metal precioso, levando-o ao maior ganho intradiário dos últimos onze anos, já nesta segunda-feira. Hoje, na pré-abertura de sessão em Wall Street, esta corretora ganha 9%, depois de na semana passada ter valorizado 6%. Outras empresas dedicadas à extração da prata, como é o caso da Coeur Mining ou da Pan American Silver ganham cerca de 20%, nesta pré-abertura. Outras empresas dedicadas à extração da prata, como é o caso da Coeur Mining ou da Pan American Silver ganham cerca de 20%, nesta pré-abertura.





Leia Também Participe na discussão sobre o movimento dos investidores amadores que está a agitar os mercados , os membros do fórum do Reddit diziam que "a prata era a chave", justificando que este seria uma operação em manada contra o JP Morgan, um dos maiores fundos a apostarem na queda da prata, de acordo com a publicação.



E a confiança nesta corrida era de tal ordem, que uma nova publicação neste mesmo fórum previa que a corrida à prata seria o maior ataque do mundo, com o objetivo de enviar o preço deste ativo dos 25 dólares por onça para os 1.000 dólares por onça. O "post" entretanto foi eliminado pelos administradores. a meio de um ataque a empresas como a GameStop ou a AMC , os membros do fórum do Reddit diziam que "a prata era a chave", justificando que este seria uma operação em manada contra o JP Morgan, um dos maiores fundos a apostarem na queda da prata, de acordo com a publicação.E a confiança nesta corrida era de tal ordem, que uma nova publicação neste mesmo fórum previa que a corrida à prata seria o maior ataque do mundo, com o objetivo de enviar o preço deste ativo dos 25 dólares por onça para os 1.000 dólares por onça. O "post" entretanto foi eliminado pelos administradores.

Leia Também E se a história da Cinderela for uma ilusão?





E aqui surge um outro fundo de investimento, que tem estado no "olho do furacão". O Citadel LLC, um fundo de investimento do multimilionário Ken Griffin, que injetou - em conjunto com o Point72 - cerca de 3 mil milhões de dólares no Melvin para o salvar.



Leia Também Wall Street recupera do susto com investidores amadores e prata segue a beneficiar com ganho de 10%



E este "jogo duplo" da empresa, que está a ser citado no fórum Wall Street Bets como uma espécie de "sedução" aos investidores amadores e uma ajuda simultânea aos fundos de investimento, poderá motivar uma discórdia entre o "exército" do Reddit por causa da prata. Ao mesmo tempo que o combinado seria um ataque à prata, agora a euforia parece ter sido dividida. Em causa está a quantidade de títulos que o fundo de investimento tem em empresas ligadas à prata, seja na extração, seja na negociação, beneficiando também com esta subida. O O ataque dos internautas aos fundos de investimento teve o efeito que a sua grande maioria desejava, uma vez que muitos deles estão a registar enormes perdas. Exemplo disso é o Melvin, um dos dois fundos mais visados na corrida às ações da GameStop, que em janeiro obteve uma queda de 53%, de acordo com o Wall Street Journal, depois de ter sido obrigado a pedir um resgate para salvar as suas contas.E aqui surge um outro fundo de investimento, que tem estado no "olho do furacão". O Citadel LLC, um fundo de investimento do multimilionário Ken Griffin, que injetou - em conjunto com o Point72 - cerca de 3 mil milhões de dólares no Melvin para o salvar.E este "jogo duplo" da empresa, que está a ser citado no fórum Wall Street Bets como uma espécie de "sedução" aos investidores amadores e uma ajuda simultânea aos fundos de investimento, poderá motivar uma discórdia entre o "exército" do Reddit por causa da prata. Ao mesmo tempo que o combinado seria um ataque à prata, agora a euforia parece ter sido dividida.Em causa está a quantidade de títulos que o fundo de investimento tem em empresas ligadas à prata, seja na extração, seja na negociação, beneficiando também com esta subida. O

Leia Também O exército das redes sociais que marcha sobre Wall Street

A prata chegou a valorizar mais de 11,5% para mais de 30 dólares por onça na manhã desta segunda-feira, o que representa um máximo desde 2013, numa altura em que vários membros do fórum Wall Street Bets, do Reddit, estão a dar continuidade à corrida a este metal precioso, que teve início na semana passada.De acordo com oNo entanto, a negociação da prata tem caraterísticas diferentes em vários aspetos importantes face a ações de empresas como a GameStop.Primeiro, ao contrário do que acontece com a GameStop ou a AMC, os fundos de investimento como o JP Morgan têm posições líquidas de longo prazo na prata, de acordo com a Commodity Futures Trading Commission, o que significa que o objetivo não será o ganho exponencial no curto prazo, repentino, como acontece com a GameStop cujas ações subiram 400% na semana passada.Por outro lado, o mercado da prata é muito mais profundo e menos volátil, do que as ações de menor valor como as da GameStop. A retalhista de videojogos tem uma capitalização de mercado de 16 mil milhões de dólares, enquanto que o valor da prata em Londres anda em torno dos 48 mil milhões de dólares.Citadel LLC possuía cerca de 6 milhões de ações da iShares Silver Trust no ano passado, o equivalente a uma participação de 0,93%, de acordo com a Bloomberg. A empresa tem ainda outras ações em pelo menos 17 outras empresas de prata.O que levou a uma publicação no fórum do Reddit que está a dividir os investidores amadores, apelando a que não invistam na prata, porque o Citadel só tem a ganhar com isso.Agora, não é certo por quanto tempo é que os investidores de retalho permanecerão a negociar prata. Mas mesmo que este "rally" fracasse, pode deixar sequelas uma vez que pode ajudar a definir o tom nesta semana para os fundos de investimento que tentam avaliar como é que a volatilidade alimentada pelo Reddit vai impactar as suas apostas nos próximos dias.