Robinhood acusa Musk de "teorias da conspiração". Empresa injeta mais 2,4 mil milhões como colateral

Vlad Tenev, o CEO da aplicação de "trading" Robinhood, que tem estado sob fortes acusações em torno da polémica com a GameStop e outras empresas, disse que Elon Musk, o líder da Tesla e da Space X, está a "entrar por teorias da conspiração" nas acusações que tece sobre um alegado conluio entre a corretora e os fundos de investimento.





NSCC (National Securities Clearing Corporation) -

Como explicou Tenev a Musk, na entrevista com Musk, o requisito inicial, da semana passada, da NSCC era que a Robinhood injetasse 3 mil milhões de dólares como colateral, para garantir que havia dinheiro disponível em caixa, para acautelar qualquer movimento de venda concertada. Um valor que Tenev considerou "com uma magnitude muito superior do que tipicamente acontece"."A injeção de capital é um forte sinal de confiança dos investidores que nos ajudará a continuar a servir os nossos clientes", escreveu na altura, numa nota enviada à Bloomberg, um porta-voz da Robinhood, acrescentando que "o dinheiro permitirá que a empresa continue a investir no seu crescimento".Mas ainda assim, mesmo com o depósito, a Robinhood levantou apenas algumas restrições a empresas como a GameStop, que valorizou cerca de 150% na mahã da última sexta-feira, graças a isto. E nesta segunda-feira, as restrições continuam.