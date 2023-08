Regulador da China anuncia medidas para reavivar mercados

Leia Também Investidores internacionais desfazem-se de ativos chineses

Leia Também Xi Jinping pede paciência para fraqueza económica e aponta materialismo ocidental

Leia Também Country Garden suspende negociação de obrigações e quer estender prazo de pagamento

Leia Também Há mais um gigante chinês em apuros e já há uma "task-force" para investigar

O regulador dos mercados da China (China Securities Regulatory Commission, na sigla em inglês) desvendou esta sexta-feira medidas para animar os mercados acionistas do país, que têm registado quedas consecutivas nos últimos dias.Entre as medidas propostas está o corte nos custos de negociação ("trading"), a extensão das horas de negociação no mercado acionista e obrigacionista, o apoio a programas de recompra de ações - uma das formas de remuneração dos acionistas e de valorização das cotadas, a introdução de incentivos a investimentos de longo prazo, habitualmente acima dos 12 meses, e o desenvolvimento de mais fundos que reproduzam índices.A Comissão indicou também que ia tentar assegurar uma "velocidade racional" de ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla em inglês).Uma das outras propostas que tem vindo a ser discutida, o corte do imposto de selo, não foi ainda aprovada e segundo indica o regulador estará sobre a alçada do Ministério das Finanças.Segundo a Reuters, o mercado esperava que fosse introduzido o mecanismo T+0 que permitiria que as ações fossem compradas e vendidas no mesmo dia, mas a CSRC acabou por não incluir a proposta, explicando que poderia gerar especulação e prejudicar investidores de retalho.O objetivo é de aumentar a "confiança dos investidores no mercado de capitais chinês", pode ler-se no comunicado, bem como estabilizar o mercado. "Sem um ambiente de mercado relativamente estável, não existe nenhuma base para revitalizar o mercado e melhorar o sentimento" dos investidores, afirma a CSRC.Apesar de serem propostas, os analistas consultados pelo Financial Times indicam que a linguagem usada leva a querer que o regulador já estava em processo de aprovação das medidas. Sinal disso é que, após o anúncio, as gestoras da bolsa de Shanghai e Shenzhen anunciaram que iam cortar as comissões para corretoras em um terço e numa escala mais baixa para o mercado de obrigações.De uma forma geral, os analistas consultados pela Reuters e pela Bloomberg indicam que as medidas propostas não são suficientes e não devem resolver as preocupações mais macroeconómicas com a economia chinesa. Mesmo que tenha algum impacto será muito a curto-prazo, indicou um outro analista ao Financial Times.Esta era uma antiga promessa dos líderes chineses que se tinham comprometido no final de julho a revigorar o mercado acionista, que tem sido fortemente penalizado pelo abrandamento do crescimento económico e pelos problemas no mercado do imobiliário, com grandes nomes como a Evergrande e o Country Garden em incumprimento.O índice de referência chinês, o CSI 300 perde 2% este ano, tendo chegado a tocar mínimos de nove meses. A prestação deste "benchmark" compara com uma subida de 14% no índice de referência mundial, o S&P 500.Ao longo desta madrugada, os mercados tiveram algum apoio de uma decisão do Banco Popular da China de fixar os níveis de intervenção no mercado cambial nos 7,2006 dólares, o que comparado com as estimativas de um inquérito ao mercado da Bloomberg, registou o maior desfasamento desde 2018, escreveram analistas do Deutsche Bank numa nota. Ainda assim, não foi suficiente para impedir uma queda nos mercados acionistas.