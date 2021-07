Robinhood afunda mais de 8% em bolsa. É a pior estreia de sempre para uma empresa deste tamanho

Leia Também Robinhood entra em bolsa ao colo de redes sociais e meme stocks

Uma pesquisa da Reuters pelo grupo mostrou que nem mesmo este grupo de investidores parece estar convencido com esta operação. A maioria dos comentários eram negativos, com o valor do IPO a ser considerado "completamente irrealista", principalmente depois de todo o escrutínio dos reguladores.

Aquilo que poderia ser um momento de celebração entre os investidores amadores e de validação da corrida às "meme stocks", revelou-se um fracasso. A estreia da Robinhood, a corretora que ficou conhecida pela corrida deste grupo de investidores a retalho, sofreu a pior estreia de sempre em bolsa para uma empresa da sua dimensão.Na quinta-feira, dia 29 de julho, as ações da empresa chegaram a perder mais de 12%, mas acabaram o dia com uma desvalorização de 8,12% para os 34,82 dólares por ação, abaixo dos 38 dólares com que se estreou na bolsa norte-americana.Assim, este primeiro dia em bolsa passa a ser o pior de sempre entre as 51 empresas que levantaram tanto ou mais dinheiro como a Robinhood. Este falhanço evanta agora dúvidas sobre o díficil caminho que a empresa percorreu até chegar ao IPO, com multas históricas a serem pagas aos reguladores e indeminizações de milhões de euros aos clientes. Esta estreia em falso ultrapassa o IPO da MF Global, de 2007. A uber encerrou a sua primeira sessão de sempre com uma queda de 7,6%.Uma visita ao fórum Wall Street Bets, no Reddit, mostra que os próprios investidores estariam a desejar uma queda desta cotada. Um dos comentários mais comentados no dia de ontem dizia "sou só eu ou mais alguém está a ter prazer em ver as ações da Robinhood a arderem até ao chão?".Esta reação era registada no mesmo fórum da internet nos dias que antecederam esta estreia.