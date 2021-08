Montanha russa da Robinhood continua em Wall Street. Fintech dispara 81%

Leia Também Robinhood obrigada a pagar multa recorde de 70 milhões por falhas na supervisão

A chegada da Robinhood a Wall Street está a ser uma montanha russa. As ações da fintech tiveram a pior estreia de sempre de uma empresa da sua dimensão , mas as sessões seguintes têm sido de inversão. Após um ganho de 24% na terça-feira, a Robinhood dispara 81% na abertura das praças norte-americanas.Aquilo que poderia ser um momento de celebração entre os investidores amadores e de validação da corrida às "meme stocks", revelou-se um fracasso. A corretora que ficou conhecida pela corrida deste grupo de investidores a retalho desvalorizou mais de 8% na quinta-feira para 34,82 dólares por ação, abaixo dos 38 dólares com que se estreou na bolsa norte-americana.Mas esse valor já vai longe. Ao longo de terça-feira, os títulos voltaram a negociar acima do preço da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), tendo fechado a sessão com um ganho de 24%. Esta quarta-feira, chegaram a tocar os 85 dólares (com uma subida de 81%) na abertura, estando uma hora e meia depois a valorizar 71% nos 63,32 dólares por ação.A volatilidade está a marcar as negociações, com quase 40 milhões de títulos a mudarem de mãos. Este é o valor mais elevado após a compra e venda de 102,5 milhões de ações no dia do IPO. Não é clara qual a razão para a subida, mas poderá ser um movimento de correção associado à recente atenção dos pequenos investidores e da guru dos fundos (e CEO of Ark Invest) Cathie Wood.