Tesla tomba 5% em dia de estreia no S&P500

A fabricante automóvel Tesla está a resvalar cerca de 4% na pré-negociação de um dia "especial": é o primeiro em que esta empresa passa a cotar no índice S&P500.





A Tesla está a cair 4,5% depois de na última sexta-feira, ter fechado a somar 5,96% para os 695 dólares, o que definiu um novo máximo histórico para a empresa. A empresa liderada por Elon Musk conta com uma capitalização bolsista de 658,7 mil milhões de dólares, tendo disparado, só este ano, mais de 730% até ao momento. A empresa de carros elétricos torna-se, desta forma, a maior de sempre a ser integrada neste índice.





"Existe um forte precedente de retornos positivos para as ações antes da inclusão no S&P500 e depois do anúncio, mas precedentes muito limitados no que toca ao desempenho superior no curto prazo após a inclusão", comenta um analista da Sanford C. Bernstein, numa nota citada pela Bloomberg, escrita no início deste mês.





Leia Também As pretendentes ao trono da Tesla

O desempenho negativo desta segunda-feira acompanha a tendência de pessimismo que se vive na Europa e que é visível nos futuros dos Estados Unidos. Os investidores retraem-se no altura que uma nova estirpe do coronavírus, descoberta no Reino Unido, relança preocupações acerca do controlo da pandemia.