Ucrânia, BCP, Greenvolt e 2 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

Hoje é divulgado o índice de preços no consumidor (IPC) alemão em fevereiro. Sendo um país com maior aversão a pressões inflacionistas, os dados podem pesar na posição alemã dentro do BCE quanto à política monetária. A presidente do BCE, Christine Lagarde, visita hoje o chanceler alemão, Olaf Scholz, podendo o seu discurso dar algumas pistas sobre a linha a seguir pela instituição.